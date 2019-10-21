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فن

بعد زفافها .. ملك قورة توجه رسالة لـ شقيقتها.. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:18 ص
ملك قورة وشقيقتها
ملك قورة وشقيقتها مريم
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محمد بدران
حرصت الفنانة الشابة ملك قورة، على توجيه رسالة لشقيقتها مريم بعد حفل زفافها الذي أقيم أول أمس بحضور نجوم الفن.

ونشرت قورة عددًا من الصور لحفل الزفاف برفقة شقيقتها ومجموعة من الحضور، عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت ملك، قائلة: "أسعد يوم في حياتي لرؤية أختي الصغيرة مريم، أصبحت أجمل عروس رأيتها على الإطلاق، أحبك دائمًا".

يذكر أن الفنانة ملك قورة تصدرت مؤشر البحث على جوجل بعد تداول فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي برقصها على نغمات اغنية السود عيونه في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة أمس الجمعة بحضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.
بعد زفافها .. ملك قورة توجه رسالة لـ شقيقتها.. شاهد
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