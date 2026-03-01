قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي: التصعيد العسكري في المنطقة ينذر بكلفة إنسانية واقتصادية باهظة ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا

مايكل روفائيل
مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

حذّر حزب مصر القومي، من خطورة التصعيد العسكري المتواصل الذي تنفذه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج العسكري يفتح الباب أمام موجة عدم استقرار واسعة في واحدة من أكثر مناطق العالم توترًا، بما يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من تعقيد المشهد الدولي.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، أن اللجوء إلى القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات، مشيرًا إلى أن تداعيات المواجهات المسلحة لن تقتصر على الأطراف المنخرطة فيها، بل ستمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة، وحركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، الأمر الذي قد يفرض أعباء إضافية على الشعوب، لا سيما في الدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا.

وأكد روفائيل، رفضه التام لأي ممارسات عسكرية تنال من سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها ووحدة أراضيها، مشددًا على أن احترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثلان أساسًا لا غنى عنه للحفاظ على استقرار المنطقة، محذرًا من أن تجاوز هذه الثوابت قد يقود إلى سيناريوهات خطيرة يصعب احتواؤها.

وأشاد روفائيل، بسرعة تحرك الدولة المصرية في التعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة، مثمنًا الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت لضمان استقرار الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بحرفية واستباقية.

وثمّن روفائيل، الموقف المصري الذي يتسم بالحكمة والاتزان، والقائم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض منطق التصعيد، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس حرص مصر الدائم على حماية مصالحها الوطنية، ودورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة.

مايكل روفائيل إسرائيل ضد إيران إيران الولايات المتحدة المستشار مايكل روفائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

أنا هنا لخدمتكم.. محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي بالسنطة ويستمع لمطالب المواطنين ويوجه بحلها فورا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة الجديد بنسبة تنفيذ 94%

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد