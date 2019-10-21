اليوم .. عرض أولى حلقات بلا دليل لـ درة وخالد سليم على قناة cbc

تعرض قناة cbc مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويذاع على CBC دراما في تمام الحادية عشر مساءً.



المسلسل من بطولة نيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.



وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه بحسب البرومو في جو للجريمة قتل والجميع في دائرة الاتهام، لتتوالى المفاجآت خلال الأحداث.



تخوض درة بالمسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها "الشارع اللي ورانا"، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.