موتورولا تعلن عن RAZR 2019 فى 13 نوفمبر.. صور

كشفت شركة موتورلا الصينية الشهيرة رسميًا عن نيتها طرح هاتفها الأحدث والأول بشاشة قابلة للطى، والذى يحمل اسم 2019 RAZR، وذلك فى 13 نوفمبر الجارى.



وبحسب موقع فون آرينا التقني، حمل الهاتف نفس الاسم الأيقوني الشهير الذى يعشقه الملايين منذ عشرات السنين، وهى الخطوة التى تجعل موتورولا تدخل المنافسة مع كلًا من شاومى وسامسونج وهواوى، فى فئة الهواتف بشاشة قابلة للطى.



ومن المتوقع أن يحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.



ويحتوى الهاتف على بطارية سعة سيقدم الهاتف الجديد شاشة بقياس 6.7 بوصة، مقابل 1500 دولار أمريكى، بالإضافة إلى بطارية معقولة سعة 2730 ميللى أمبير.