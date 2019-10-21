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أخبار العالم

غلق مداخل ومخارج مسقط رأس رئيس الوزراء اللبناني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
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شريف سيد
كشفت وسائل الإعلام عن قطع الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من المناطق في جنوب وشمال البلاد، مع استمرار التظاهرات الرافضه للظروف الاقتصادية في البلاد.

وقالت فضائية الحدث السعودية إن المتظاهرين قطعوا الطريق في ساحة ساسين في العاصمة بيروت، كما نصبوا الخيام من أجل استمرار الاعتصام.

وفيما يخص مدينة صيدا، مسقط رأس رئيس الوزراء سعد الحريري، فقد أغلقت جميع مداخل ومخارج المدينة.

وأعلنت النقابات العمالية في البلاد، إضرابا عاما اليوم الإثنين، فيما قال المتظاهرون إن الإضراب سيشمل القطاعين العام والخاص.
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