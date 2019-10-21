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رياضة

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
المنتخب العسكري مع
المنتخب العسكري مع الجهاز الفني والاداري والطبي
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر العسكرى بنظيره القطري، في ربع نهائي، بطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين خلال الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

ويلتقي الفراعنة مع منتخب قطر، في التاسعة صباح الأربعاء المقبل، على أن يتأهل الفائز لدور قبل النهائي في البطولة.

وضمت قائمة المنتخب العسكري 21 لاعبًا هم "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.
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