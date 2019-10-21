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توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 -10- 2019 .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
ذهب
ذهب
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توك شو
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 21 - 10 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 690 جنيها للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 21 - 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 21 - 10 - 2019، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 775 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21: 674 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18: 574 جنيها
سعر الجنيه الذهب: 5392 جنيهًا

ويشهد سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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