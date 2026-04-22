بسمة بوسيل: انتهت مرحلة التنازل.. واخترت نفسي دون اعتذار

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” رسالة مؤثرة، كشفت من خلالها عن مرحلة جديدة في حياتها تحمل الكثير من النضج والتصالح مع الذات

وكتبت بسمة بوسيل: “في 2026، انتهت مرحلة... ليست نهاية وعيي بذاتي أو حبي لها، بل نهاية التنازل عنهما، أدركت أنني لا أحتاج أن أرهق قلبي لأجل من لا يصفّق لي، ولا أن أُفرغ روحي دعمًا لمن لا يرى حضوري أصلًا. تعلّمت أن أختار نفسي، بهدوء وثبات, دون اعتذار”.



وتابعت: “حين تسقط الأقنعة، لا أحزن... بل أبتسم. لأن اللّٰه يكشف لي الحقائق في الوقت المناسب، ويُنقّي طريقي من كل ما لا يشبهني. كل خيبة كانت رسالة، وكل رحيل كان مساحة جديدة لحياة تليق بي أكثر”.



واختتمت: “اليوم، أنا ممتنّة لكل ما انكشف، لكل ما انتهى، ولكل باب أُغلق... لأنني أرى بوضوح أن ذلك لم يكن خسارة، بل اتساع. اتساع لقلبي, لسلامي، ولأقداري القادمة، الحمدلله”.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.