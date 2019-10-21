بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بفيديو جديد لها خلال أستعراضها أناقتها فى حفل ملكة جمال الكون 2019.ظهرت نسرين فى الفيديو بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان أنيق باللون الموف الجذاب من توقيع المصمم المصرى هانى البحيرى، وأتسم التصميم على بأنه طويل من الخلف وذات ذيل و قصير من الأمام ما منحها إطلالة مميزة.ووضع لها خبير التجميل Maher Derke مكياجا جذابا مرتكزا على الوردية المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على تسريحة شعر رائعة و بسيطة.