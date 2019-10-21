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أخبار البلد

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:19 ص
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - مساعد رئيس الجمهورية
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صدى البلد
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أن ٣١ اكتوبر الجاري آخر موعد للاستفادة من المهلة التي تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين فى المواعيد القانونية ولم يستكملوا باقى الإجراءات.

وطالبت اللجنة كل من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المهلة الإسراع باستكمال إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة حفاظا على مصالحهم.

وشددت اللجنة على أن كل مكاتب التقنين بالمحافظات صدرت لها تعليمات بذلك وتستقبل الراغبين فى استكمال إجراءات التقنين على مدار اليوم تحت إشراف ومتابعة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وقالت اللجنة إن قرار منح مهلة استكمال إجراءات التقنين هدفه الحرص على مصالح المواطنين والتيسير عليهم وهو ما يتطلب أن يكون مقدم طلب التقنين نفسه حريص على ذلك.

وأكدت اللجنة أنه مع نهاية المهلة ستبدأ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على اراضى الدولة و ستتضمن هذه الموجة الحالات التى لم تستكمل الإجراءات الخاصة بالتقنين.
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