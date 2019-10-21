بعد تمزق فستانها.. حليمة بولند مطلوبة على جوجل بـ السعودية

تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد تداول فيديو لها، انقطع خلاله فستانها قبل صعودها فوق المسرح.



وكانت حليمة بولند تعرضت لموقف محرج جدا، وذلك بعدما انشق فستانها قبل صعودها فوق المسرح لتقديم إحدى الحفلات في دولة الكويت.



ولحل الأزمة ونظرا لضيق الوقت قامت حليمة بولند بالاستعانة بأحد الأشخاص لحياكة الفستان وهو ما نجح فيه، حيث أعاده إلى شكله الأساسى وكأنه لم ينشق من الأساس لتخرج حليمة بولند من هذه الأزمة.



وانتشر هذا الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما زادت عمليات البحث عنه على مؤشر البحث جوجل، ما جعل الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند جوجل السعودية اليوم.



