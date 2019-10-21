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برلمان

قوافل طبية وندوات تثقيفية.. خدمات جماهيرية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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مصطفى رماح
نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات، حيث اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان أمام مسجد البيومى بشارع الحسينية بالجمالية، فضلا عن إقامة منفذ لبيع حلوى المولد بشارع الجيش بمنطقة باب الشعرية، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مجموعات تقوية مجانية لبعض الطلاب من الأسر الفقيرة بمركز كرداسة، فضلا عن تنظيم ورشة عمل لتدريب المرأة على بعض الصناعات الصغيرة في إطار تفعيل مبادرة (أنتي عظيمة) بمقر الحزب بالوراق.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية عدة معارض لبيع الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة بمناطق (العامرية - مرغم - أبو يوسف - المكس)، وقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع كمية من حلوي المولد النبوي الشريف على الأسر الفقيرة بمراكز المحلة الكبري قطور - سمنود)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز (حوش عيسي - الدلنجات - ايتاي البارود).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد ورشة عمل حول كيفية تدريب المرأة على إدارة المشروعات الصغيرة في إطار تفعيل مبادرة (أنتي عظيمة) بمقر الحزب ببورفؤاد، فضلا عن إفتتاح عدة منافذ متحركة (سيارات متنقلة) لبيع السلع التموينية والغذائية بمناطق (الحي الإماراتی - أمام مسجد الشعرواي - أمام مسجد مريم)، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الفئة العمالية في الحياة السياسية والحزبية بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الإسماعيلية .

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم معرض لبيع الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة وحلوى المولد بأسعار مخفضة بميدان الساعة بمركز طامية، وقامت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز( الفشن - الواسطى - بيا) .. فضلا عن توزيع كمية من المستلزمات المدرسية على الأسر الفقيرة بمركز ناصر .

كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا عدة منافذ البيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمراكز (أبو قرقاص - بني مزار - مطاي) ، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية لبعض الكوادر الشبابية حول مخاطر حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول مخاطر حروب الشائعات بقاعة دار مناسبات مدينة موط بمركز الداخلة .
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