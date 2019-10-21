سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 21-10-2019

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 21-10-2019؛ حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بعد تراجع بالأمس بنحو 4 قروش.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.19 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع، و البنك الأهلي اليوناني بمصر و بنك البركة 16.18 جنيه للشراء و 16.28 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وكريدي اجريكول سجل 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.16 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس و مصر 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.

