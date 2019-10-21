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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 21-10-2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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آية الجارحي
استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 21-10-2019؛ حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بعد تراجع بالأمس بنحو 4 قروش.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.19 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع، و البنك الأهلي اليوناني بمصر و بنك البركة 16.18 جنيه للشراء و 16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وكريدي اجريكول سجل 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.16 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس و مصر 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.
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