احتفالا باليوم العالمى.. وفد من أمن شمال سيناء يزور مدرسة للمكفوفين

نظمت مديرية أمن شمال سيناء زيارة لمدرسة النور للمكفوفين، وذلك للاحتفال مع الطلاب بمناسبة "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".



وكان للزيارة أثر طيب فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، لاسيما ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية.