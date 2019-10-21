رقيب شرطة بالإسكندرية يكشف لحظات الموت في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.







وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجَّر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.واستمعت المحكمة لشهادة أحمد حسني - رقيب شرطة بمديرية أمن الاسكندرية، والذي كان متواجدا في السيارة الثانية في ركاب مدير أمن الإسكندرية وقت الحادث، والذي أكد على انه اثناء تحرك الركاب كان اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق داخل سيارته "التويوتا السوداء"، وفور وصوله حدث الإنفجار.وقال الشاهد: «كنت في السيارة الخلفية لسيارة مدير الامن، وكان الركاب في طريقهم من الاستراحة إلي مبني المديرية، وعقب وقوع الانفجار تهشم الجزء الايسر للسيارة التى كنت متواجد بداخلها، واستشهد بداخلها عم على "السائق" ومجند يدعى ابراهيم، واصبت بجرح قطعى في الرأس وثقبين في الأذن وكذلك جروح في وجهى».وشرح الشاهد، طبيعة مأمورية ركاب مدير الأمن، حيث يتقدمه دراجة نارية تابعة لإدارة المرور، ومن ثم سيارة مدير الامن بداخلها السائق وفرد الحراسة، وبعدها السيارة الثانية وبها سائق وأمين شرطة وفرد العلاقات العامة ومجندان.واضاف الشاهد: «لا أستطيع تحديد من احدث الانفجار، ولكنهم الجماعات الارهابية»، مشيرا الي انه عقب الانفجار بدقائق وقبل إدخاله الي سيارة الاسعاف شاهد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الاسكندرية على الجهة المقابلة للانفجار.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.