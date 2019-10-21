مرتضى منصور يكشف نجم الأهلى طلب العمل بقناة الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سرا خطيرا عن الإعلامى «إسلام الشاطر» نجم النادي الأهلي السابق .



قال مرتضى منصور رد على تصريحات إسلام الشاطر فى برنامجه عبر قناة النادي الأهلي بشأن عدم خصم نقاط من الفريق الأحمر حال إصراره على عدم لعب مباراة الجونة: أنا مصدوم فيك شخصيا وفقدت مصداقيتك لدى لم تعد فى محلها، خاصة أنك حضرت لمقابلتى أكثر من مرة للعمل فى قناة الزمالك ولكن الآن بعد عملك فى قناة النادي الأهلي تهاجمنا.



وشدد مرتضى منصور أن الزمالك سبق وتعرض لخصم نقاط بسبب عدم خوضه لقاء مصر للمقاصة والنادي الأهلى ليس فوق القانون أو اللوائح.



ويرفض الأهلى خوض لقاء الجونة فى الجولة الخامسة بالدورى المقرر له الأربعاء المقبل قبل مواجهة الزمالك فى لقاء القمة 119 الذى تم تأجيله السبت الماضي فى الجولة الرابعة للدوري لدواعٍ أمنية.



فى الوقت الذى وافق فيه الزمالك على طلب اتحاد الكرة والأمن بلعب مباراة المقاولون العرب السبت الماضي فى موعد القمة والمقدمة من الجولة الخامسة للدورى وهكذا نادي المقاولون العرب من منطلق الحرص على مستقبل المسابقة ومصر.

