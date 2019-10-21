تعرف على عرض وزير الرياضة لـ الخطيب للموافقة على مواجهة الجونة

عرض وزير الشباب والرياضة على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الجلسة المنعقدة بينهما حاليا موافقة الأهلى على مواجهة الجونة فى الأسبوع الخامس لبطولة الدورى على أن تقام مباراة الأهلى الزمالك يوم 28 من الشهر الجارى .



وبحث الوزير مع محمود الخطيب تفاصيل المشكلة والبحث عن حلول ترضى جميع الأطراف، خاصة أن قرار تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك جاء وفقا لقرار الأجهزة الأمنية.



يذكر أن الأهلي أصدر بيانًا يوضح من خلاله أنه لن يخوض أي مباراة له في الدوري الممتاز قبل أن يواجه الزمالك في لقاء القمة 119، الذي تم تأجيله لدواع أمنية.



كان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت الموافق 19-10-2019، ولكن تم تأجيلها وخاض الزمالك مباراة المقاولون العرب وتغلب خلالها بهدفين مقابل هدف واحد.