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منوعات

لهذا السبب.. ملك تايلاند يجرد زوجته الجديدة من الألقاب الملكية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:33 م
ملك تايلاند وزوجته
ملك تايلاند وزوجته الجديدة
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شيماء مصطفى
جرد ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، قرينته الجديدة من جميع ألقابها ورتبها الملكية، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على منحها تلك الألقاب في احتفال كبير.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن موقع "رويال جازيت" أن سينينات ونجفاجيراباكدي، البالغة من العمر 34 عامًا، تم تجريدها من الألقاب خاصة لقب "الحارسة الملكية النبيلة" بسبب عدم ولائها للملك.

وأشار بيان رسمي، إلى أن "سينينات ونجفاجيراباكدي"، كانت طموحة وحاولت الترقي بنفسها إلى وضع ملكة، لافتا إلى أن هذا التصرف لم يتسم بالاحترام.

وكان ملك تايلاند تزوّج من حارسته الشخصية الضابطة سينينات ونجفاجيراباكدي، في أغسطس الماضي، ومنحها لقب «القرينة الملكية النبيلة»، لأول مرة منذ قرن، وذلك في حفل كبير، حضرته زوجته الملكة "سوثيدا"، في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في تايلاند بتعدد الزوجات.

وقال القصر الملكي في تايلاند في بيان إن الملك «أمر بإنشاء سيرة ذاتية ملكية» لسينينات، التي تدربت كقائدة طائرات وممرضة وحارسة شخصية، لكن بعد أقل من 3 أشهر، تم تجريدها من الألقاب.
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