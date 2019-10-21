في ذكرى ميلاد حسن عابدين .. تعرف على رأيه في الفنان نجيب الريحاني





قدم الكثير من الأفلام و المسرحيات أبرزها مسرحية "عش المجانين " مع الفنان الراحل محمد نجم و شارك في فيلم "ريا وسكينة" مع يونس شلبي من خلال هذا التقرير نعرض رأي حسن عابدين في الفنان نجيب الريحاني.



ولد حسن عابدين عام 1931 بمحافظة "بني سويف" وهو من جزور سورية قدم حسن عابدين للجمهور أدوار مميزة في السينما والمسرح وشارك في بطولة عشرات المسلسلات و معظمها ناجحة ومن أبرزها مسلسل "أهلا بالسكان" وبرع في أدوار عديدة منها دور الأب الحنين، والإنسان الطيب، والموظف الشقيان، و دور الضابط.



قال حسن عابدين من خلال لقاء تلفزيوني له عن الفنان الراحل نجيب الريحاني : " الاستاذ نجيب الريحاني فنان متميز ويظل فنه باق عشرات السنين ولم ينته بـ جيلنا لا سيمتد لعشرات السنين وهو فنان ملتزم بقضايا مجتمعه وعلى هذا الأساس سيبقى فن الريحاني".



يذكر أن الفنان حسن عابدين توفي عام 1989 عن عمر يناهز 58 عاما.

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن عابدين الذي رحل عن عالمنا عام 1989 تاركا بصمته في السينما والمسرح بـ أعماله المميزة.