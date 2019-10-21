Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

الأمن مسئولية الجميع

د.إيهاب العماوي

د.إيهاب العماوي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:00 م
⁃ أصبح مفهوم التربية الامنية مفهوما تربويا دوليا شائعا حيث تمتد تطبيقاته في الكثير من دول العالم المختلفة وقد اسفر هذا الاهتمام عن ظهور العديد من التجارب والإجراءات التطبيقية الرامية الي تفعيل هذا المفهوم وتحويله الي صيغ تطبيقية في المجال التربوي والي تعزيز الاستفادة منه في تعزيز الامن الوطني وزيادة الوعي بأهمية الامن الاجتماعي واثره في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي للدول.

⁃ ويعود انتشار التطبيقات العلمية لمفهوم التربية الامنية لكون التربية بمفهومها الواسع تعني تربية الأفراد فكريا واجتماعيًا ونفسيا وسلوكيا والي تزويد الأفراد بالقيم والمعايير والضوابط الاجتماعية وأنماط السلوك ليصبح الفرد عضوا فاعلا في المجتمع.
 
⁃ ويحقق هذا النهج من الميزات المشتركة للمجتمع والتربية بما في ذلك تنمية قيم الانتماء بين الطلاب لمجتمعهم وتحقيق الترابط بين النظرية والواقع الاجتماعية.
 
⁃ وقد نجحت دول عدة في تنفيذ برامج مخططة بالاستعانة برجال الامن والمتخصصين لتقديم الإرشادات والاستشارات للطلاب والطالبات في مختلف القضايا الامنية ومنها ظاهرة العنف المجتمعي وتعاطي المخدرات وغيرها وقد أثمرت التجربة ارتفاعا ملحوظا في قدرة تلك الدول على التصدي لتلك الظواهر الإجرامية.
 
⁃ في النهاية تمثل التربية الامنية مبدأ الشراكة المجتمعية وعنوانا لتكاتف الجهود بين المؤسسات التربوية والقطاعات الامنية من أجل حماية المجتمع وصيانة أمنه ومقدراته الوطنية والحفاظ علي النشء لما فيه صالح المجتمع وصون ثرواته .
Advertisements

ترشيحاتنا

مع تعهد رسمي بمواجهة الزمالك خلال أكتوبر.. اتجاه فى الأهلى للموافقة على لعب مباراة الجونة

الدوري الإسباني .. موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

في ذكرى ميلاد فايدة كامل.. تعرف على سبب دخولها موسوعة جينيس

نالت إعجاب الرئيس.. ساقية المنقدى قلعة صناعة الصدف بالمنوفية.. فشل الصينيون في تقليدهم

ظهور نادر لأحفاد الفنان محمود ياسين.. صور

مرتضى منصور يكشف نجم الأهلى طلب العمل بقناة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام