وفاة الفنان السعودي طلال الحربي في حادث سير .. اعرف التفاصيل

توفي الممثل والإعلامي السعودي طلال الحربي في حادث سير عن عمر يناهز 63 عامًا.



نشر الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربى فى جدة؛ إثر حادث سير".



يذكر أن الفنان الراحل دخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، حيث كان أبرز أدواره في مسلسل "العاصوف" و"حارة الشيخ".







