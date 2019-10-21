Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة الفنان السعودي طلال الحربي في حادث سير .. اعرف التفاصيل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:04 م
طلال الحربى
طلال الحربى
Advertisements
أحمد إبراهيم
توفي الممثل والإعلامي السعودي طلال الحربي في حادث سير عن عمر يناهز 63 عامًا.

نشر الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربى فى جدة؛ إثر حادث سير".

يذكر أن الفنان الراحل دخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، حيث كان أبرز أدواره في مسلسل "العاصوف" و"حارة الشيخ".



Advertisements

ترشيحاتنا

حقيقة تدهور صحة الرئيس اللبناني ميشال عون

النائب العام الكويتي يحيل الشيخ عبدالله السالم إلى الجنايات

مصادر: الأهلي ووزارة الرياضة يتوصلان لحلول جديدة لإنهاء أزمة الجونة

أحلى زين.. شاهد | نجل رمضان صبحى فى أول ظهور

شاب لبنانى يرفع لافتة لـ رضوى الشربينى فى المظاهرات | تعرف على المكتوب بها

فيفا يصفع قطر.. الجمعة المقبلة الكشف عن مستضيف مونديال الأندية 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نواميس نويبع التاريخية.. أقدم بناء للإنسان في سيناء .. صور

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ