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رياضة

حسن المستكاوي: بيان الأهلي وضعه في موقف محرج .. والأندية بتمشي مع الهيصة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:31 م
مجلس الأهلي مع وزير
مجلس الأهلي مع وزير الرياضة
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ريهام بكير
قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إن بيان الأهلي الصادر بشأن أزمة مباراة الزمالك بالدوري، وضعه في موقف "محرج" على حد وصفه.

وأضاف المستكاوي في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :"بيان الأهلي وضعه في موقف حرج، وبشكل عام معترض على فكرة خروج أي ناد بـ "بيان".

وأردف: هذا الأمر ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ الموسم المنقضي، وقت تأجيل مباراة بيراميدز.

وتابع:بعض الأندية خرجت وأعلنت رفضها لخوض مبارياتها وفي النهاية التزموا بالجدول، "مشيوا مع الهيصة".
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