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منوعات

واقعة مثيرة للجدل.. المتظاهرون يستعينون براقصة للتعبير عن الاحتجاج فى لبنان .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:12 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي واقعة غريبة، فى المظاهرات اللبنانية تمثلت في إحضار راقصة شرقية إلى موقع التظاهر.

ووضح الفيديو المثير للجدل، راقصة شرقية ترقص على منصة وسط هتافات المتظاهرين و التصفيق خلال الاحتجاجات الشعبية التى تجتاح الميادين اللبنانية.

وسخر رواد موقع التواصل الإجتماعي، من استخدام المتظاهرين للراقصة شعبية، خلال اعمال الاحتجاج للتعبير عن رفضهم للوضع السياسي والاقتصادي بلبنان.

واستمرت الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي وسط مطالب بإقالة الحكومة ورئيس وزرائها.
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