عيب كده.. هنا الزاهد ترد بقوة على منتقديها بسبب طلعت زكريا

ردت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، على متابعة هاجمتها بسبب نشرها صورة لها وهى تبستم.



وقالت المتابعة لـ هنا الواهد: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات .. الإنسان بينسى بسرعة " .



وردت هنا الزاهد ترد عليها قائلة: " هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة .. فى ايه؟ .



يذكر أن هنا الزاهد كانت قد ظهر عليها علامات الحزن الشديدة خلال مراسم عزاء زوج والدتها الفنان طلعت زكريا .