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فن

عيب كده.. هنا الزاهد ترد بقوة على منتقديها بسبب طلعت زكريا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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أحمد البهى
ردت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، على متابعة هاجمتها بسبب نشرها صورة لها وهى تبستم.

وقالت المتابعة لـ هنا الواهد: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات .. الإنسان بينسى بسرعة " .

وردت هنا الزاهد ترد عليها قائلة: " هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة .. فى ايه؟ .

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد ظهر عليها علامات الحزن الشديدة خلال مراسم عزاء زوج والدتها الفنان طلعت زكريا .
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