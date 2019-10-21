محظور تداولها.. صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ضبط 125 ألفا و781 قرص أدوية ما بين محظور تداولها ومنتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي.





وأضاف محافظ الدقهلية، أنه في إطار الحفاظ على سوق الدواء وتطبيق إجراءات مكافحة المخدرات قامت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالتوجه إلى صيدلية بمدينة المنصورة وتفتيشها.





وأسفر التفتيش عن ضبط سبعة وثلاثين صنفا بإجمالي 118 ألفا و750 قرصا تشمل أدوية جدول أول مؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير، وسبعة عشر صنف بإجمالى 5677 قرصا عبارة عن أدوية منتهية الصلاحية، وتسعة أصناف بإجمالى 500 قرص عبارة عن أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.





وضبط عشرة أصناف بإجمالى 665 قرصًا عبارة عن أدوية تأمين صحي مختومة بخاتم الصحة والسكان محظور تداولها داخل المؤسسات الصيدلية، وستة أصناف بإجمالى 195 قرصًا عبارة عن أدوية عينات مجانية محظور بيعها أو تداولها داخل المؤسسات الصيدلية، وصنف واحد باجمالى 3 أقراص خاص بالمستشفيات ولا يجوز تداوله داخل المؤسسات الصيدلية العامة.





ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تحرير محضر بجميع المخالفات ومصادرة جميع الأصناف بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحين صدور قرار النيابة بشأنها.