Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محظور تداولها.. صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:50 م
صحة الدقهلية تضبط
صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ضبط 125 ألفا و781 قرص أدوية ما بين محظور تداولها ومنتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي. 

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه في إطار الحفاظ على سوق الدواء وتطبيق إجراءات مكافحة المخدرات قامت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالتوجه إلى صيدلية بمدينة المنصورة وتفتيشها.

وأسفر التفتيش عن ضبط سبعة وثلاثين صنفا بإجمالي 118 ألفا و750 قرصا تشمل أدوية جدول أول مؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير، وسبعة عشر صنف بإجمالى 5677 قرصا عبارة عن أدوية منتهية الصلاحية، وتسعة أصناف بإجمالى 500 قرص عبارة عن أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبط عشرة أصناف بإجمالى 665 قرصًا عبارة عن أدوية تأمين صحي مختومة بخاتم الصحة والسكان محظور تداولها داخل المؤسسات الصيدلية، وستة أصناف بإجمالى 195 قرصًا عبارة عن أدوية عينات مجانية محظور بيعها أو تداولها داخل المؤسسات الصيدلية، وصنف واحد باجمالى 3 أقراص خاص بالمستشفيات ولا يجوز تداوله داخل المؤسسات الصيدلية العامة.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تحرير محضر بجميع المخالفات ومصادرة جميع الأصناف بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

محظور تداولها.. صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية
محظور تداولها.. صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية
محظور تداولها.. صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية
محظور تداولها.. صحة الدقهلية تضبط 126 ألف قرص أدوية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رسالة قوية من خالد بيومي لـ وزير الشباب بسبب جلسته مع الخطيب

البرلمان يطهر نفسه .. رئيس النواب يتعهد بإسقاط عضوية نائبين

فيدال يحدد شرط تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا

حلول جديدة.. ننشر أول صور لاجتماع وزير الرياضة مع مجلس الأهلي بقيادة الخطيب

صدمة أب.. ابنته تناولت 18 علبة زبادي في 10 دقائق

مفاجأة.. اجتماع وزير الرياضة بمجلس الخطيب مستمر في الانعقاد حتى الغد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية