الملك مو.. ليفربول يعلق على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم



وكتب الحساب الرسمي للريدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" الملك مو" مشيرة الي تواجد اسمه ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.



وكان محمد صلاح قد حل في المركز السادس بالترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي حصل عليها لاعب خط وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش.

علق نادي ليفربول الانجليزي على تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، ضمن قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 "بالون دور".