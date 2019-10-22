تأجيل مباراة الأهلي والجونة .. والقمة أول لقاء بعد معسكر المنتخبات

علم صدى البلد، أن اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي استمر لساعات طويلة اليوم الاثنين، أسفر عن اتفاق الجميع على إعلاء مصلحة الوطن.



ويعقد صبحي اجتماعا آخر غدا الثلاثاء ، مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لمناقشة الاقتراحات التي تناولها اجتماعه مع مجلس الأهلي ، لاتخاذ القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.



وينفرد صدى البلد ، بالحل السحري الذي ينهي الأزمة والذي سيعلن غدا عقب اجتماع وزير الرياضة باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة غدا ، وهو توقف مسابقة الدوري مبكرا من أجل انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة في مصر من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.



وكان من المفترض أن ينطلق المعسكر يوم 28 أكتوبر الجاري ، إلا أنه سينطلق خلال 48 ساعة ، وينضم لاعبو الزمالك للمعسكر عقب مباراة جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.



وبتوقف الدوري مبكرا عن الموعد الأصلي لمعسكر الأولمبي ، تنتهي الأزمة ، بعدم خوض الأهلي لقاء الجونة كما أعلن بعدم خوضه أى لقاء قبل القمة، على أن يكون اللقاء الأول عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا.



ويسعى وزير الشباب والرياضة دائما إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.