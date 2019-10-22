تفاصيل اجتماع وزير الدفاع الأمريكي بالأمير خالد بن سلمان في السعودية



اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء أمس الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الرياض، حيث بحثا ددا من الملفات الأمنية والدفاعية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.



كما بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.



من جانبه، أعرب إسبر في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن شكره للأمير بن سلمان، مشيرًا إلى أن الأخير أطلعه على مستجدات لآخر الأوضاع الأمنية في المنطقة.