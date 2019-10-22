بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

شاركت دانيا البناوي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها، رفقة زوجها الفنان كريم فهمى، وعلقت عليها: "Happy anniversary 7abiby , may we always stay young , healthy and happy 😀Thank you for everything 🙏❤️.وتألقت زوجة كريم فهمي فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة، و نسقت معها حقيبة يد اتسمت بصيحة "الكروس".أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدل على كتفيها، واختارت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها.ونسقت زوجة كريم فهمي مع إطلالتها نظارة شمس و بعض الاكسسوارات العصرية، ما منحها إطلالة رائعة.