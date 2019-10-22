القابضة للمياه تستجيب لأهالي مدينة الأمل في شبرا بعد غرق منازلهم من الصرف الصحي

ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي شكوي المواطنين لموقع صدي البلد الاخباري بشأن محاصرة مياه الصرف الصحي لمنازل أهالي مدينة الأمل بشبرا الخيمة.



وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، ردا على نشر في "صدي البلد" أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي ، وتم تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع بها لتمكين إدخال الخدمة بها.



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