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أخبار البلد

القابضة للمياه تستجيب لأهالي مدينة الأمل في شبرا بعد غرق منازلهم من الصرف الصحي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
الصرف الصحي
الصرف الصحي
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مصطفى كرم
ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي شكوي المواطنين لموقع صدي البلد الاخباري بشأن محاصرة مياه الصرف الصحي لمنازل أهالي مدينة الأمل بشبرا الخيمة.

وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، ردا على نشر في "صدي البلد" أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي ، وتم تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع بها لتمكين إدخال الخدمة بها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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