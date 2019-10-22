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توك شو

جدد نشاطك مع تمرينات صباحية للتخلص من الدهون.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة، التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم فى حرق الدهون والحصول على جسم مثالي.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الثلاثاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى البيت أو فى الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها بأن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج تمارين خاصة.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التي يقدمها:
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