البالون دور .. محمد صلاح يحقق إنجازا عربيا لأول مرة في التاريخ

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تحطيمه للأرقام القياسية، سواء على المستوى العالمي، أو الإفريقي، أو العربي.



وتواجد محمد صلاح ضمن الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 "بالون دور، من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية".



واصبح محمد صلاح هو أول لاعب عربي في تاريخ كرة القدم يترشح للجائزة الأفضل في العالم "بالون دور" موسمين على التوالي.



كان محمد صلاح قد حل في المركز السادس بالترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي حصل عليها لاعب خط وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش.