Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البالون دور .. محمد صلاح يحقق إنجازا عربيا لأول مرة في التاريخ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:48 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تحطيمه للأرقام القياسية، سواء على المستوى العالمي، أو الإفريقي، أو العربي.

وتواجد محمد صلاح ضمن الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 "بالون دور، من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية".

واصبح محمد صلاح هو أول لاعب عربي في تاريخ كرة القدم يترشح للجائزة الأفضل في العالم "بالون دور" موسمين على التوالي.

كان محمد صلاح قد حل في المركز السادس بالترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي حصل عليها لاعب خط وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح يترقب.. فرانس فوتبول تعلن موعد الكشف عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

قبل الإعلان عن أفضل لاعب فى عام 2019.. فرانس فوتبول تعلن عن جائزة جديدة

محمد صلاح يترقب موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

أين محمد صلاح.. فرانس فوتبول تعلن عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية

خبر سار .. محمد صلاح ضمن 30 لاعبا مرشحين لـ البالون دور

الملك مو.. ليفربول يعلق على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم

ترشيحاتنا

مكفرات الذنوب.. الحبيب الجفري يكشف عن عمل واحد يغفر لك كل ذنوبك

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

الأطباء ترفض التعديل الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير لـ ريهام عبد الغفور بصحبة محمد فراج .. شاهد

شاهد| بشار الأسد يشن هجوما حادا على أردوغان .. تفاصيل

شاهد الأميرة ماري بجوار تشارلز في حفل تنصيب إمبراطور اليابان

Advertisements

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. فيديو

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

الأزمة مستمرة.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ومرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

بعد تراجع الجونة.. عقوبات مدوية فى انتظار الأهلي بالدوري المصري

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

عبد الله السعيد يقترب من دخول تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه

موعد مباراة الأهلي والزمالك ..وزير الرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الكرة لانهاء الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور