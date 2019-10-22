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منوعات

صفعة لـ ترامب.. نصف شعبه يكره بقاءه في السلطة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:45 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
أبدى عدد كبير من الأمريكيين رأيهم في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مسح أجرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، صدر اليوم الثلاثاء، حيث أظهر المسح نتائج قياسية تمثل صدمة للكثيرين في العالم، وتجعله يعرف إلى أين وصلت شعبية ترامب. 

وأفاد استطلاع شبكة سي إن إن ، أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يجب عزله من منصبه.

وفي الاستطلاع، قال 50 ٪ إن ترامب يجب عزله وإزاحته من منصبه، مقارنة بــــ43 ٪ قالوا إنهم لا يعتقدون ذلك.

ويعني هذا اتخفاضًا عن نسب الشهر الماضي التي كانت 47 ٪.

وقال ما يقرب من تسعة من كل عشرة ديمقراطيين إنهم يفضلون عزله ، وكذلك 50٪ من المستقلين، لكن 6٪ فقط من الجمهوريين قالوا إنهم يؤيدون عزل الرئيس، أي أقل من 14٪ ممن قالوا ذلك الشهر الماضي.

ومع ذلك ، يقول كثير من الناس (43 ٪ إلى 39 ٪) أن ترامب لم يستخدم مقعد الرئاسة بشكل صحيح في تفاعلاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكسب ميزة ضد معارض سياسي محتمل لعام 2020، هو جو بايدن.

وشمل هذا التحول زيادة قدرها 16 نقطة بين الجمهوريين ، من 71 ٪ إلى 87 ٪ ، الذين قالوا إن ترامب لم يستخدم منصبه الأهم بشكل غير صحيح.

ويحقق الكونجرس في ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطته عندما اقترح في يوليو الماضي أن يقوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جوزيف ر. بايدن ، وهو مرشح بارز للترشيح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، من خلال البحث في استثمارات ابنه في أوكرانيا.
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