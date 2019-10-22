اخبار الرياضة.. مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. الأهلي في ورطة.. وموعد جديد للقمة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء،" 22-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تقدم عدد من أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني باستقالتهم عقب اشتعال أزمة تأجيل مباراة القمة.أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حال صدر قرار رسمي بتأجيل مباراته لـما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 والتي ستقام في مصر سيكون في ورطة.تدرس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فور استئناف الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.أعلن نادي برئاسة طارق سعيد فسخ تعاقده بالتراضي مع علاء ميهوب المدير الفني للفريق الأول بعد الخسارة القاسية أمام فريق منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب الشواكيش ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني.عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لتدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لمواجهة، جينك، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.تأكد غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مواجهة جينيراسيون السنغالى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.أبدى المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، استياءه الشديد مما يتعرض له النادي من ظلم واضح من جانب اتحاد الكرة والحكام.استقر مسئولو نادي الجونة، على خوض مباراة الغد أمام الأهلي، المقرر إقامتها على ملعب الجونة، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 /2020.أكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين ٤٠ لاعبا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة واختيار أفضل العناصر الإيجابية التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتن أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، إيقاف عبدالكريم حسن لاعب السد القطري لمدة 5 أشهر عن كافة مسابقات الأندية الآسيوية، وتغريمه 5 آلاف دولار، إضافة إلى الإيقاف التلقائي في مواجهة اليوم أمام الهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.