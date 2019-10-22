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منوعات

قصور فناني أمريكا في خطر.. اعرف السبب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:29 م
قصر بن أفليك
قصر بن أفليك
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شيماء مصطفى
نشبت حرائق، في منطقة باسيفيك باليسيدز بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تحتوي على عدد كبير من قصور المشاهير والتي يصل ثمنها لملايين الدولارات.

ووفقًا لموقع "الحرة" الأمريكي، اندلعت عدد من الحرائق في شمال المنطقة الأمريكية، وحاصرت قصور الفنانين أمثال بن أفليك، ومات ديمون، وكوبي براينت، وصوفيا ريتشي.

وقال مسؤولون بإدارة مكافحة الحرائق في مدينة لوس أنجلوس، إنهم تلقوا مكالمات طارئة، أمس الاثنين، تفيد بنشوب حرائق في المنطقة، حيث انتشرت الحرائق لأكثر من 30 فدانا.

وأظهرت لقطات، فرار مواطنين من منازلهم بعد نشوب الحرائق، فيما حاول بعضهم إطفاء الحرائق بخراطيم الحديقة.

وأكد متحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق، عدم تعرض المنازل لأي ضرر حتى الآن.
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