أسعار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز لـ شهر أكتوبر.. فيديو

يتميز سوق شارع عبدالعزيز بأن له قاعدة تحكمه، وهي أن التجارة شطارة وكل شيء مباح للحصول على أفضل سعر سواء كان التاجر الذي يبحث عن المكسب أو الزبون الذي يريد أن يحصل على بضاعة بسعر منخفض، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المُصنعة محليًا مما تسبب بحالة من الركود في حجم المبيعات بشارع عبد العزيز.



أجرى "صدى البلد" عددا من اللقاءات مع أحد التجار للأجهزة الكهربائية في شارع عبدالعزيز، لمعرفة آخر أسعار الأجهزة الكهربائية ، وحالة البيع والشراء فى الأسواق المصرية.



أوضح أمير عثمان بأن هناك إقبالًا على الأجهزة الأقل سعرًا كالشاشات المصري المعروفة بالشعبي "ATA" ويتراوح سعرها بين 1550 و1650 جنيهًا، ولا يوجد إقبال على السامسونج، التوشيبا و LG إلا قليلا.. موضحًا أن هناك حالة استقرار في أسعار الأجهزة الكهربائية ككل، وليست الشاشات فقط، حيث إنها لم ترتفع أو تنخفض منذ شهر أغسطس.



وأشار إلى أن غسالات الفول أوتوماتيك لشركة توشيبا تتراوح ما بين 3250 و5000 جنيه، ولشركة العبد 3550 جنيهًا، شركة يونيون أير تتراوح ما بين 3100 و4000 جنيه وغسالات شركة سامسونج 14 كيلو تسجل 7500 جنيه.



وأضاف أن أسعار البوتجازات تبدأ من 1250 جنيهًا والبوتجاز 5 شعلات يبدأ من 2100 جنيه وقد يصل إلى 7000 جنيه لأنه يختلف في المقاسات، بينما أضاف أن هناك ثباتا في الأسعار في معظم الثلاجات ماعدا توشيبا التي انخفضت من 6200 إلى 5800، وهناك حالة شراء من جانب المواطنين نظرًا لجودة توشيبا الكبيرة



وفي نهاية حديثه أشار إلى أن سُمعة الشارع التجارية تراجعت بعدما تسببت عوامل عدة في ابتعاد المواطنين عن الشراء داخل الشارع نظرًا لعمليات النصب التي طالت بعض المواطنين، وأصبح هناك العديد من الزبائن يترددون في النزول لـ شارع عبدالعزيز بسبب غياب الرقابة الأمنية على الشارع والسماسرة المتواجدين به.