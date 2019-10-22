أشرف صبحي يتواصل مع الزمالك بشأن أزمة بيان الأهلي



توصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك فيما يتعلق بالأزمة القائمة مع الأهلي حاليًا ومباراة القمة بين القطبين.



وعرض وزير الرياضة بالأمس على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقترح بإقامة القمة يوم 28 من الشهر الجاري وقبل توقف بطولة الدوري لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة البيضاء بسبب الارتباط بمواجهة أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



واتفق الوزير مع إدارة الزمالك على إقامة القمة بعد عودة المسابقة من جديد واستئناف بطولة الدوري عقب انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23.



وفضل مسئولو الزمالك عدم خوض القمة بعد جينيراسيون بسبب الضغط البدني والمجهود الكبير الذي سيبذلونه في لقاء الخميس المقبل وعدم تأثير ذلك على مواجهة القمة بالإضافة إلى عدم تشتيت ذهنهم.



رئيس النادي الأبيض أكد لوزير الرياضة أن تأجيل لقاء الأهلي والجونة ليس من شأنهم باعتبارهم ليس طرفًا في الأمر من الأساس وأن القرار بيد الاتحاد المصري لكرة القدم.