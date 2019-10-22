Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يتواصل مع الزمالك بشأن أزمة بيان الأهلي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:32 م
جانب من مباراة الاهلي
جانب من مباراة الاهلي والزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير

توصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك فيما يتعلق بالأزمة القائمة مع الأهلي حاليًا ومباراة القمة بين القطبين.

وعرض وزير الرياضة بالأمس على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقترح بإقامة القمة يوم 28 من الشهر الجاري وقبل توقف بطولة الدوري لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة البيضاء بسبب الارتباط بمواجهة أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واتفق الوزير مع إدارة الزمالك على إقامة القمة بعد عودة المسابقة من جديد واستئناف بطولة الدوري عقب انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23.

وفضل مسئولو الزمالك عدم خوض القمة بعد جينيراسيون بسبب الضغط البدني والمجهود الكبير الذي سيبذلونه في لقاء الخميس المقبل وعدم تأثير ذلك على مواجهة القمة بالإضافة إلى عدم تشتيت ذهنهم.

رئيس النادي الأبيض أكد لوزير الرياضة أن تأجيل لقاء الأهلي والجونة ليس من شأنهم باعتبارهم ليس طرفًا في الأمر من الأساس وأن القرار بيد الاتحاد المصري لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف مصير الزمالك حال الانسحاب.. وتعليق مرتضى منصور على إعادة مباراة جينيراسيون

أخبار نادي الزمالك اليوم 9-10-2019.. صدمة أحمد مرتضى منصور من القرعة.. وفرمان من ميشتو

اتحاد الكرة يكشف موقف الأهلي من تأجيل مباراة القمة 119 أمام الزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والجونة .. والقمة أول لقاء بعد معسكر المنتخبات

بعد لقائه بمجلس إدارة الأهلي.. وزير الرياضة يبحث اليوم مع اتحادة الكرة تطورات أزمة لقاء القمة

ترشيحاتنا

أريد العودة إلى مصر.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب فشل انضمامه إلى بيراميدز

الداخلية: لا إغلاقات على الطرق.. والكثافات المرتفعة بسبب المياه

علاء ميهوب آخر من يعلم.. ننشر كواليس الإطاحة بعندليب الأهلى من الترسانة

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق

الدوري المصري.. وادي دجلة يباغت مصر للمقاصة بهدف بعد 50 ثانية .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟