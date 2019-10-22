التشكيل الرسمي.. الهلال يهاجم السد بـ الدوسري وجوميز

أعلن المدرب الروماني "رازفان لوشيسكو"، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد السد القطري، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019.





تشكيل الهلال :





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف





خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني





خط الوسط: عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو





خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز





وكان الهلال أحرز رباعية في شباك السد خلال مباراة الذهاب ليقترب من الصعود للمباراة النهائية على حساب ضيفه القطري الذي يقودة نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز .



