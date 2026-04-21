جامعة عين شمس تكرم الدكتورة إيناس محمود لمساهمتها في رفع التصنيف الدولى للجامعة

كرم رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، الدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام بالجامعة وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر للجامعة، الذي انعقد تحت عنوان "الجامعات قاطرات للتنمية الوطنية نحو الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام".

جاء التكريم خلال احتفالية نظمتها الجامعة لتكريم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتميزين علمياً، والحاصلين على مكافآت النشر الدولي عن الدفعة 34 (يناير 2024) والدفعة 35 (يوليو 2024)، والتي حملت اسم الراحل الدكتور أحمد حسين، بالإضافة إلى المكرمين عن الدفعتين الثامنة والتاسعة في فئة "فصل في كتاب".

وأكد ضياء حرص الجامعة على إقامة تلك الاحتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، نظيرا لما قاموا بنشره من أبحاث دولية ساهمت فى رفع التصنيف الدولى لجامعة عين شمس والذى ينعكس أيضًا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.

ويذكر أن الدكتورة إيناس محمود حامد تم تكريمها أيضا بالعديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية للمرأة من اكاديمية البحث العلمى وقد سبق تكريمها عن ذلك من رئيس جامعة عين شمس ا.د محمد ضياء فى احتفالية مرور ٧٥ عاما من التميز لجامعة عين شمس مايو 2025 وكذلك تم تكريمها من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس سابقا عن جائزة النشر الدولى أيضا فى 2023 الى جانب حصولها على المركز الاول فى مصر والمركز الثانى على الوطن العربى من معامل التأثير والاستشهاد المرجعية للمجلات العلمية العربية " أرسيف ARCIF