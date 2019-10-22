فى مشهد واحد.. نيقولا معوض يحكى قصة مسلسل بلا دليل

بدأ مساء أمس عرض أولى حلقات مسلسل "بلا دليل"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي غامض حول جريمة قتل شهدتها أحداث الحلقة بسبب فيديو.



وبدأت الأحداث بمجموعة أصدقاء منذ الجامعة وهم خالد سليم وزوجته درة، وحازم سمير، مها نصار، نبيل عيسى.



مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشاركه البطولة درة , خالد سليم ، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي. من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.



يعرض المسلسل يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة CBC في الثامنة مساء ويعاد على قناة CBC دراما في الحادية عشر مساء.



