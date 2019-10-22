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حوادث

ضبط 6 ملايين عبوة تجميل محظور استيرادها داخل حاوية بالسخنة.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط قرابة 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط القائمين على جلبها وتهريبها للبلاد.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (263) كرتونة بداخلها (خمسة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ومائة وعشرون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأشكال) غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة بالقانون داخل إحدى الحاويات مشمولها (هدايا ومناظر جمالية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية.

بسؤال المفوض من صاحب الشأن (مستخلص جمركى).. نفى علمه بما تحتويه الحاوية من أصناف محظور استيرادها دون الموافقات اللازمة.. وأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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