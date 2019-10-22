الذهب ينخفض 30 قرشا في تعاملات نهاية اليوم

تراجعت أسعار الذهب للجرام الواحد بشكل طفيف في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بمتوسط 30 قرشا علي الأكثر مقارنة بما كانت عليهع الأسعار أمس الإثنين.



وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 676.6 جنيه بعد أن كان 676.85 ق جنيه في تعاملات أمس بانخفاض بلغ 25 قرشا.



وسجل الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 773.25 جنيه مقابل 773.55 جنيه أمس بفارق30 قرشا ، ووصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 579.95 جنيه اليوم مقابل 582.15 جنيه أمس بفارق 2.2 جنيه.



بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 لـ451.05 جنيه مقابل 451.25 جنيه أمس بفارق 20 قرشا



وصل سعر الجنيه الذهب 5413 جنيها و أوقية الذهب 24.05 ألف جنيه، و كذلك سعر الكيلو الذهب 773.21 ألف جنيه.

