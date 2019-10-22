بوتين وأردوغان يتوصلان لاتفاق بشأن سوريا

أعلن الرئيسان التركي والروسي التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوضع في سوريا. وذكرت قناة روسيا اليوم أن المذكرة تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمالي شرقي سوريا، وتطبيق اتفاق أضنة.



وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر.



وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن البلدين سيسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.



وجاء في المذكرة التي تلاها لافروف أن الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية ستساعد على انسحاب الوحدات الكردية وسحب أسلحتها إلى 30 كلم عن الحدود السورية – التركية، ومن المقرر أن ينتهي الانسحاب خلال 150 ساعة بعد الساعة 12:00 يوم 23 أكتوبر.



وبعد ذلك ستبدأ روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة بعمق 10 كلم داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلي.



اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا تقترب من انتهائها، مشيرا إلى أن كل شيء يتوقف الآن على سير انسحاب القوات الكردية من المنطقة.