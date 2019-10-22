علاج وجع الاسنان .. ماذا يحدث لفمك عند المضمضة بماء وملح

علاج وجع الأسنان، ليس مسألة صعبة المنال خاصة إذا كنت تعاني من وجع الأسنان والتهاب اللثة، حيث ينشأ وجع الأسنان عند تهيج العصب السني، فضلا عن تسوس الأسنان وتصدعها، كما ينشأ وجع الأسنان نتيجة وجود مشكلة في مفصل الفك أو الأذنين أو الأعصاب أو الجيوب الأنفية أو العضلات، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى، أسباب وجع الأسنان وكيفية علاج وجع الأسنان.





اسباب وجع الاسنان



- تسوس الأسنان

- حساسية درجة الحرارة مثل السوائل الساخنة أو الباردة

-الهواء الساخن أو البارد

- حركة تقويم الأسنان "الأقواس"

- خراج الأسنان

- الحمل

- التهاب اللثة

- أمراض اللثة

- كسر الأسنان

- الحشوات التالفة أو المكسورة أو التيجان

- القرحة الباردة أو القرحة



علاج وجع الاسنان



- تجنب الأطعمة شديدة البرودة أو الساخنة لأن هذه الأطعمة قد تزيد الألم سوءًا.



- العض على كرة من القطن المنقوع بزيت القرنفل.



- تناول الثوم حيث أنها يحتوى على مادة كيميائية تسمى الأليسين، والتي تعمل كمضاد حيوي طبيعي ويمكن أن تقاوم عدوى الأسنان.



- تجنب الأطعمة الصلبة أو المضغ وتطبيق الحرارة الرطبة على الفك.



- أما فى حالة انتفاخ الوجه ينصح بوضع كيسًا من الثلج على خدك الأمر الذي يساعد على تخفيف الألم.



-المضمضة بماء وملح من خلال 1/2 ملعقة صغيرة ملح الطعام تضاف إلى كوب ماء، والمضمضة ببطء حول السن المؤلمة لإزالة أي أجزاء من الطعام قد تكون عالقة.



علاج وجع الاسنان في البيت



علاج وجع الأسنان في البيت، يساهم فى الحد من وجع الأسنان، وخاصة أن الوصفات المنزلية تعد إحدى طرق العلاج الطبيعية، مثل المضمضة بالماء المالح، والثوم، وغيرها من الطرق التى تتضمن:-



1- غسول الفم بماء مالح، حيث تعد تلك الطريقة علاجا فعالا، فالماءالمالح هى عبارة عن مطهر طبيعى، ويساعد فى الحد من الالتهابات وتضميد الجراح عن طريق الفم، حيث يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم.



2- بيروكسيد الهيدروجين يعد أحد العلاجات التى تشفي نزيف اللثة، حيث يتم تخفيفه بالماءويستخدم أيضا كغسول للفم، ولكن يُنصح بعدم ابتلاعه.



3- الضغط على الألم بـ كيس الثلج حيث يساعد في تخفيف آلام الاسنان ، خاصةً إذا كان وجع الأسنان ناتجًا عن إصابة أو تورم اللثة.



4- شاي النعناع، يمكن استخدام شاي النعناع لتخدير الألم وتهدئة اللثة الحساسة، من خلال ترك كيس الشاي المستخدم يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة.



5- الثوم، وذلك لقتل البكتيريا الضارة التي تسبب وجع الأسنان،كما تستخدم كمسكن للألم، وذلك من خلال سحق فص ثوم واستخدامه كمعجون وتطبيقه على المنطقة المصابة.



6- زيت القرنفل، حيث يستخدم القرنفل لعلاج آلام الأسنان على مر التاريخ، حيث يخدر الألم ويقلل بشكل فعال التهابمن خلال وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة القطن وتطبيقه على المنطقة المصابة.



7- أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التئام الجروح كما أنها مضاد للميكروبات، ويمكن استخدمها عن طريق مضغ أوراق الجوافة الطازجة ، أو القيام بغليها فى الماء وذلك لصنع غسول الفم.



8- الزعتر، حيث يشتهر الزعتر باستخدماته الطبية، كما أنه علاج فعال لالتهاب الشعب الهوائية أو السعال الديكي، هذا بالإضافة إلى وجود خصائص مطهرة ومضادة للفطرياتن حيث يمكن إضافة نقطة واحدة من زيت الزعتر الأساسي إلى كوب من الماء لصنع غسول الفم.



علاج وجع الاسنان عند الاطفال



1- الماء الدافئ العادي مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام يمكن أن يساعد في تخفيف الآلم.



2- زيارة طبيب أسنان للأطفال للعناية بالأسنان بشكل عام.



3- تناول بعض المضادات الحيوية التى تخفف الألم.



4- استخدم خيط تنظيف الاسنان لإزالة أي طعام قد يصطاد بين الأسنان ويسبب الألم.



5- العض على كرة من القطن المنقوع بزيت القرنفل.



اسباب ألم الاسنان



1-الاسنان الناشئة



2- اسنان متكسرة



3- حشوات فضفاضة



4- تآكل الأسنان أو التسوس



اعراض وجع الاسنان عند الطفل



1- ألم مستمر بالخفقان في السن



2- ألم في السن يزداد سوءًا عند لمس السن



3- ألم في السن يزداد سوءًا مع الأطعمة أو السوائل الساخنة أو الباردة



4- قرحة والتى تتمثل فى فك رقيق حول السن



5- حمى



6- الشعور بالتعب بشكل عام والشعور بالضيق



طرق تمنع وجع الاسنان عند الاطفال



1- التأكد من غسل الاسنان بالفرشة يوميا



2- زيارة طبيب الاسنان بانتظام



3- تناول الأطعمة الصحية، والحد من تناول الأطعمة التى تحتوي على السكر والنشا



علاج وجع الأسنان للحامل



قد تسأل المرأة الحامل هل بالفعل يتسبب الحمل فى وجع الاسنان، الإجابة هى نعم وخاصة أن مشاكل الأسنان تنشأ أثناء الحمل بسبب عدم التوازن الهرموني ومتطلبات الكالسيوم لطفلك لذلك فإن طرق علاج وجع الاسنان للحامل تتمثل فى:-



1- الأشعة السينية، فقد يضطر الطبيب إلى استخدام الأشعة السينية لتحديد مدى الضرر الذي لحق بالاسنان.



2- الدواء، عند زيارة الطبيب يجب التنويه عن الحمل حيث أن هناك بعض الأدوية لـ وجع الأسنان التي قد تؤدي إلى عيوب خلقية ومضاعفات أخرى في طفلك إذا تم تناولها أثناء الحمل.



3- يعد القرنفل من أفضل الخيارات لعلاج وجع الاسنان، حيث يمكنكى مضغ القرنفل أو وضع زيت القرنفل على السن المصابة.



4- أوراق السبانخ تستخدم أيضا كعلاج فعال وجع الاسنان للحامل من خلال مضغه.



5- الغرغرة ، من خلال ماء مغلى مع بعض أوراق الجوافة أو مضغ أوراق الجوافة مباشرة الأمر الذى يساعد في علاج وجع الاسنان.



6- الثوم يعد علاج فعال في قتل بكتيريا تسوس الاسنان وبالتالي فإن مضغ فص من الثوم يمكن أن يخفف أيضًا من وجع الاسنان.



اسباب وجع الاسنان للحامل



1- الاضطرابات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل قد تجعلك أكثر عرضة للالتهاب اللثة، والذي بدوره قد يؤدي إلى مشاكل الاسنان واللثة المختلفة.



2- يخضع نظامك الغذائي لتغييرات مختلفة أثناء الحمل، إذا كنت تستهلك المزيد من منتجات الألبان أو المنتجات السكرية ، فقد يزيد ذلك من فرص إصابتك بمشاكل في الاسنان.



3-عندما تصبحين حاملًا ، تزداد متطلبات الكالسيوم في الجسم لأنها تحتاج إلى تسهيل متطلبات الكالسيوم للجنين المتنامي، ومع ذلك ، إذا لم تستهلك كميات كافية من الكالسيوم أثناء الحمل ، فقد يؤدي ذلك إلى إزالة المعادن في مينا الاسنان ، مما يسبب وجع الأسنان وآلام.



مصدر المعلومات emedicinehealth ، healthline ، kidscaredental و rochester. parenting.firstcry.

