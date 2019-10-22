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رياضة

بعد الإطاحة بالسد.. موعد مباراة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:30 م
الهلال - صورة أرشيفية
الهلال - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
ودع فريق السد القطري دوري أبطال آسيا رغم الفوز على الهلال السعودي في عقر داره 4-2 فى ليحجز الزعيم مقعدًا في النهائي من المسابقة الآسيوية.

وكان الهلال قد أحرز رباعية في شباك السد خلال مباراة الذهاب ليقترب من الصعود للمباراة النهائية على حساب ضيفه القطري الذي يقودة نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز.

وينتظر الهلال السعودي نظيره في نهائي دوري أبطال آسيا الفائز من مباراة جوانجزو إيفرجراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نهائي أبطال آسيا يوم 9/11 المقبل، على أن يقام لقاء العودة يوم 24/11 المقبل.
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