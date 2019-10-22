رسميا .. ريلمى العالمية تعلن إطلاق هواتف اقتصادية جديدة بمصر

قامت اليوم ريلمي، الشركة المطورة لتكنولوجيا الهواتف الذكية الأسرع نموًا في الأسواق المصرية، بالكشف عن أحدث منتجاتها في السوق.



أطلقت هاتفي "ريلمي 5" و"ريلمي 5 برو" اللذان يقدمان أداءً مميزًا في فئاتهم المختلفة، بالإضافة إلى تقديمهم تكنولوجيا الكاميرا الرباعية الفائقة التي تتكون من الكاميرا الرئيسية بالإضافة إلى العديات المختلفة: كاميرا الزوايا فائقة الاتساع، عدسات ألترا ماكرو وكاميرا لقطات البورتريه. . كما تدعم سلسة هواتف ريلمي 5 معالج سناب دراجون الرائد من شركة كوالكوم.



من جانبه، أعرب أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة "ريلمي" عن حماسه وسعادته بإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة في الأسواق المصرية كما صرح: "بإطلاقنا سلسلة هواتف ريلمي 5 نستطيع أن نؤكد قدرتنا على "القفز نحو المستقبل" وإحداث نقلة نوعية في صناعة الهواتف الذكية بثقة ونجاح، كما نطمح إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم المصري" وأضاف نبيل "دعمنا سلسلة هواتف "ريلمي 5" بجميع المميزات التي يبحث عنها المستخدم سواء على مستوي الاداء، التصميم أو التصوير، لتقديم تجربة غير مسبوقة. فسلسلة ريلمي 5 هي الأولى في فئتها التي تطرح هواتف تدعم تقنية الكاميرا الرباعية ومعالج سناب دراجون 665 ثماني النواة لهاتف ريلمي 5 بأسعار تبدأ من ألفين جنيه ومعالج سناب دراجون 712 لريلمي 5 برو بأسعار تبدأ من ثلاث آلاف جنيه"



تدعم الهواتف الجديدة (معالج إشارات الصور) ISP Qualcomm Spectraالذي تم اقترانه ب الجيل الثالث من محرك الذكاء الاصطناعي Hexagon 686 والذي يعد تطورًا لل DSP بالإضافة إلى المعالج الرسومي Adreno GPU، وهو ما يساهم في مضاعفة أداء الذكاء الاصطناعي على مستوى أجزاء الهاتف بالمقارنة مع الجيل القديم من وحدة المعالجة، ويقدم دعم لخصائص التصوير الأكثر تقدمًا بل والمساهمة في تقديم صورًا أفضل من الهواتف في نفس المستوى.



كما أضاف نبيل أن "ريلمي" نجحت في الاستحواذ على نسبة 3.3% من السوق المصرية، كما تمكنت من تخطي حاجز ال 300 ألف مستخدم خلال عشرة أشهر فقط.



