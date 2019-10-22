مانشستر سيتي يفلت من التأخر أمام أتلانتا بدوري أبطال أوروبا

أنهي فريق مانشستر سيتى الإنجليزى الشوط الأول متقدما أمام ضيفه أتلانتا الإيطالى بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.



أحرز هدفى مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو فى الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، بينما سجل روسلان مالينوفسكي هدف أتلانتا فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء.



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :



حراسة المرمى : ايدرسون.



خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - رودريجو - ميندي.



خط الوسط : فودين - جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.



خط الهجوم : سيرجو اجويرو.