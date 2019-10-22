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توك شو

شاهد.. الثلوج تتساقط على شوارع القاهرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:09 م
الثلوج تتساقط فى
الثلوج تتساقط فى شوارع القاهرة
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البهي عمرو
عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو يوضح تعرض البلاد لتساقط ثلوج.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك بعض المناطق فى القاهرة كانت تتساقط عليها ثلوج اليوم. 

وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانا تحذيريا بسبب الأمطار والسيول التي ستتعرض لها البلاد، منذ 21 سبتمبر الماضي، موضحًا أن الهيئة أكدت أن هناك أمطارًا ستكون فى فصل الخريف.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الهيئة أصدرت بيانا ثانيا قبل بدء فصل الخريف.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة صباح الأحد الماضي أصدرت بيانا ثالثا أكدت أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وطالب من الجميع بتوخي الحذر.

وأشار إلى أن البيانات التحذيرية يتم توزيعها لجميع المحافظات، ووسائل الإعلام للاستعداد لما تتعرض له البلاد.
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