رئيس المجلس الأوروبي يوصي قادة دول الاتحاد بالموافقة على تأجيل بريكست

أوصى رئيس المجلس الأوروبي قادة دول الاتحاد بالموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وصوت مجلس النواب البريطاني، اليوم الثلاثاء، لصالح اتفاق بريكسيت الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي.



في السياق ذاته، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.



في السياق ذاته، علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مناقشة القانون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون إنه بطريقة أو بأخرى سيخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.



وكان جونسون قد هدد، بسحب اتفاق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض البرلمان تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر

