مانشستر سيتي يكتسح أتلانتا 5- صفر في دوري الأبطال .. فيديو

اكتسح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفه أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.



أحرز أهداف مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو فى الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، بينما سجل روسلان مالينوفسكي هدف أتلانتا فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني أحرز ستيرلنج ثلاثة أهداف "هاتريك" ليعزز من تقدم فريقه.



وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :



حراسة المرمى : ايدرسون.



خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - رودريجو - ميندي.



خط الوسط : فودين - جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.



خط الهجوم : سيرجو اجويرو.