Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يكتسح أتلانتا 5- صفر في دوري الأبطال .. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
اكتسح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيفه أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

أحرز أهداف مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو فى الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، بينما سجل روسلان مالينوفسكي هدف أتلانتا فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أحرز ستيرلنج ثلاثة أهداف "هاتريك" ليعزز من تقدم فريقه.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - رودريجو - ميندي.

خط الوسط : فودين - جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محرز وأجويرو يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

أجويرو ومحرز احتياطي .. تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

التشكيل .. مانشستر سيتي يهاجم أتالانتا بخط هجوم ناري

مانشستر سيتي يفلت من التأخر أمام أتلانتا بدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

600 ألف جنيه مصاريف مدرسية.. ما لا تعرفه عن توأم زينة من أحمد عز

الأرصاد تحذر من حالة الطقس: مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.. فيديو

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. موعد مباراة القمة.. حل أزمة الهارب كوليبالى

بعد إغلاق مطاعم شهيرة بالنزهة.. اعرف حالات مصادرة المحال العامة والغرامات بالقانون الجديد

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

أشرف زكى أخويا وأنا لست فى حاجة للمال.. نشوى مصطفى ترد بقوة على الشامتين فى بحثها عن عمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور